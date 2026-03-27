Allarme incendio a Biella: Vigili del Fuoco intervengono all’IIS Gae Aulenti

Momenti di tensione questa mattina, venerdì 27 marzo, all’IIS Gae Aulenti di Biella, in viale Macallè a Biella. L’allarme antincendio dell’istituto è scattato improvvisamente, facendo temere il peggio tra studenti e personale scolastico.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che anche con l'ausilio dell'autoscala hanno controllato l’intero edificio con massima attenzione. Dopo circa un’ora di verifiche, fortunatamente hanno constatato che si era trattato di un falso allarme.

Nonostante l’assenza di pericolo reale, l’intervento ha evidenziato ancora una volta quanto sia fondamentale la prontezza dei soccorsi e l’efficienza dei sistemi di allarme, soprattutto in luoghi frequentati da ragazzi.