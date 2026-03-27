Valdilana, focus sull'area sportiva di Ponzone al Consiglio Comunale

Durante il Consiglio Comunale di Valdilana, tenutosi nella serata di giovedì 26 marzo, è stata affrontata, come ultimo punto all’ordine del giorno, la risposta all’interrogazione presentata dai gruppi consiliari di minoranza “Cambiamento per Valdilana” e “Ritessiamo Valdilana”, avente ad oggetto la riorganizzazione dell’impianto polisportivo in frazione Ponzone e le relative proposte di intervento.

Nel corso della lettura della risposta in aula, il sindaco Mario Carli è intervenuto commentando e approfondendo i diversi aspetti sollevati nell’interrogazione. Un intervento articolato, volto a evidenziare l’attenzione che l’amministrazione comunale dedica a questo e ad altri temi strategici per lo sviluppo del territorio, attraverso progettualità concrete e strutturate. L’obiettivo è quello di promuovere una pianificazione seria e lungimirante, capace di rispondere alle esigenze della comunità non solo nel presente ma anche in una prospettiva futura. In questo senso, il ripensamento dell’area oggetto dell’interrogazione parte da un approccio basato sull’ascolto dei bisogni del territorio, evitando soluzioni calate dall’alto.

L’analisi si fonda infatti sul confronto con la comunità locale, le associazioni sportive e culturali e raccogliendo le istanze provenienti dai giovani, attraverso il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi e il gruppo delle Politiche giovanili. Si tratta di sollecitazioni importanti, che si integrano con valutazioni tecniche e di sostenibilità delle strutture esistenti, con l’obiettivo di ottimizzare il rapporto tra offerta e costi, principio imprescindibile quando si opera con risorse pubbliche.

L’area del Palazzetto, insieme alle strutture limitrofe — tra cui il campo da calcio, il mercato coperto e il cine-teatro — rappresenta un polo di grande rilevanza, capace di coinvolgere ambiti diversi: sociale, sportivo, associativo e commerciale. Un patrimonio che, oltre a essere mantenuto e valorizzato, deve essere rilanciato in un’ottica di sviluppo sostenibile e integrato, anche attraverso la riqualificazione di aree attualmente dismesse o a destinazione industriale, generando nuove opportunità e innovazione.

A seguire, è intervenuta l’Assessore Francesca Barioglio, con delega a Sport, Associazioni e Politiche Giovanili, sottolineando come le progettualità presentate siano il frutto di oltre un anno di lavoro, fatto di analisi e confronto con i giovani del territorio e con i soggetti direttamente coinvolti, come le associazioni sportive e culturali. Attraverso incontri e momenti strutturati di ascolto, è stato possibile raccogliere, interpretare e tradurre in proposte concrete le esigenze espresse dalle nuove generazioni. L’assessore ha anche evidenziato la volontà di trasformare il polo in una vera e propria “realtà multidisciplinare”, capace di offrire opportunità diversificate e di diventare un luogo attrattivo e vissuto dalla comunità.

Già oggi, grazie alla presenza del palazzetto, il territorio risulta attrattivo sotto il profilo sportivo; tuttavia, l’obiettivo è quello di potenziare ulteriormente l’offerta, per intercettare un bacino più ampio, anche al di fuori dei confini locali. In conclusione, il sindaco ha ribadito il valore strategico del progetto per il futuro del territorio, sottolineando l’importanza di un percorso condiviso e partecipato con tutte le parti coinvolte. Il Consiglio Comunale si conferma così il luogo privilegiato del confronto democratico, in cui costruire, attraverso il dialogo, scelte orientate al bene comune e allo sviluppo della comunità.