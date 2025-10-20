 / EVENTI

EVENTI | 20 ottobre 2025, 06:50

Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 17 al 19 ottobre 2025

Dall'attualità alla cronaca, dalla politica allo sport, passando per gli eventi.

newsbiella eventi

Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 17 al 19 ottobre 2025

Attualità

Alla stazione dei Carabinieri di Cossato un mazzo di fiori per i militari morti a Castel d’Azzano 

Vallemosso, fiori per i Carabinieri caduti a Verona 

Ecolife 2025, convegno sulla Transizione Energetica: tutto esaurito all’Auditorium Lanificio Maurizio Sella 


Cronaca

Salussola, soccorso 75enne nei boschi 

Biella Favaro, uomo cade in un dirupo durante la fuga, un secondo fermato 

Tamponamento a Occhieppo Inferiore, interviene la Polizia 

Zimone, giovane cade nel bosco con la moto da cross: trasportato al CTO 

Zumaglia, Vigili del Fuoco soccorrono ciclista 

Furto a Chiavazza, rubata una bici elettrica da mille euro 

Nuova raffica di incidenti sulle strade del Biellese 

Ladri in Valle Elvo e Mottalciata, amara sorpresa per i residenti 

“Siamo qui per misurarle la pressione”: si spacciano per infermieri e derubano un'anziana di Valdilana 

Doppio intervento dei Vigili del Fuoco per una fuga gas 

Carabinieri a Salussola per un cane ferito da un altro
 

Eventi

A Biella un omaggio a Franco Mosca: intitolata una via e la sala di chirurgia robotica dell’Ospedale 

Oggi a Biella “Crematori Aperti” 

Musica e Moda Invadono il centro di Biella 

Valdilana, inaugurata la nuova sede dell'AIB 

Da Candelo a Castelletto Cervo il Medioevo è protagonista e conquista le famiglie

Politica

Unioni montane in Piemonte, cosa cambia con la nuova legge: interesse e partecipazione in Valle Cervo

Sport

Rugby, Serie A Elite, II giornata Biella Rugby v Rugby Viadana 35–42 

Altra vittoria per la Scuola Pallavolo Biellese 

Rally & Co, grande prestazione a Sanremo 

Salussola Volley, esordio in campionato con sconfitta ma a testa alta 

Oltre 500 persone al Lana, Boschi e Lavatoi, a Tollegno una festa di sport e comunità 

Buona la prima in casa per il TeamVolley, battuto 3-0 il Pinerolo

A Gaglianico quasi 300 runners al Giro delle Cascine, ecco i risultati finali 

Calcio femminile, 4° successo di fila per l'ACF Biellese: 5-0 alla Pro Vercelli, vale il 1° posto

Funakoshi Karate 1976, 3 volte sul podio all’Open del Monferrato

Calcio, la Biellese espugna Asti con Naamad e Beltrame: ora è 5°. Vittoria per la Fulgor, Valle Cervo è 1°

Famiglie, giovani, coppie a Chiavazza: oltre 500 persone alla 43° edizione di “A pè par Ciavasa”

Redazione

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore