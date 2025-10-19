Da Candelo a Castelletto Cervo il Medioevo è protagonista e conquista le famiglie FOTO

Da Candelo a Castelletto Cervo il Medioevo rivive per la felicità delle famiglie e dei più piccoli. Laboratori, attività ludiche, dimostrazioni, stand e bancarelle: tutto questo e molto è andato in scena nel pomeriggio di oggi, 19 ottobre, al Ricetto e al Monastero Cluniacense. Per i presenti è stata l'occasione per vivere appieno l'atmosfera e lo spirito del tempo.