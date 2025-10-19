Calcio femminile, 4° successo di fila per l'ACF Biellese: 5-0 alla Pro Vercelli, vale il 1° posto

Quarta vittoria di fila per l'ACF Biellese che, in trasferta, doma la Pro Vercelli calando un sonoro 5 a 0. A rete Cavagnetto, Alberto (autrice di una doppietta), Pipino e Bellon. Grazie a questo successo, la compagine biellese si porta al primo posto in solitaria con 29 gol all'attivo e sole 3 reti subite in appena quattro gare di campionato. Alle sue spalle resta in scia, a 10 punti, il Villastellone Carignano.
A fine gara, il commento di Giulia Dreon: “È stata un'ottima prestazione, corale, contro un avversario di valore. Siamo state brave a gestire la partita giocando palla a terra e con determinazione”.