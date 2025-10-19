Funakoshi Karate 1976, 3 volte sul podio all’Open del Monferrato

Casale Monferrato ha ospitato nel weekend appena trascorso, l’ormai “classica” Internazionale d’autunno: l'Open del Monferrato. Sei gli atleti portacolori dalla Funakoshi 1976, preparati dal Maestro Damiano Rovatti, che sono saliti sul tatami del PalaEnergica e che hanno ben rappresentato i colori candelesi salendo tre volte sul podio.

La Campionessa Regionale Esordienti Martina Ciliesa ha superato agevolmente i primi turni del tabellone nella categoria 52 kg e ha poi ceduto soltanto in finale all’atleta del Team Arzachena. Un ottimo argento. Terzo posto per Francesco Lepori nei 45 kg Esordienti, che ha dimostrato un’ottima impostazione tattica.

Nei più esperti Seniores è Luca Riello a salire sul gradino più basso del podio nei 60 kg mentre Stefano Sasso ha conquistato un buon 5° posto negli Under 21 fino a 67 kg perdendo la finale per il bronzo. Nulla da fare per Gregorio Seracini nei 40 kg e Greta Bagatin nei 42, incappata in una squalifica a pochi secondi dal termine del primo incontro che stava dominando.