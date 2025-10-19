Famiglie, giovani, coppie a Chiavazza: oltre 500 persone alla 43° edizione di “A pè par Ciavasa” FOTO e VIDEO

Grande partecipazione a Chiavazza per l'edizione numero 43 di “ A pè par Ciavasa”, il tradizionale appuntamento sportivo del rione di Biella realizzato dal gruppo degli Alpini. 501 i partecipanti che, nel primo pomeriggio di oggi, 19 ottobre, si sono ritrovati in piazza XXV Aprile per affrontare il percorso di circa 5 chilometri per le vie del quartiere. Una camminata non competitiva a passo libero aperta a tutti: famiglie, giovani, pensionati, coppie.

Tra le novità figura un simpatico cappellino recante la scritta della manifestazione, distribuito tra i presenti. Buona affluenza anche ai laboratori allestiti dalle scuole e dall'Associazione Genitori Chiavazza nei locali del teatro parrocchiale: qui, bambini hanno potuto prendere parte alle diverse attività in programma come l'origami, il trucca-bimbi, l'art attack e molto altro ancora. Al termine della camminata, c'è stata poi la possibilità di assaggiare le caldarroste, oltre ad assistere alle premiazioni finali con tanto di consegna di un medaglione ricordo.

Questi i riconoscimenti:

1° assoluto maschile a Yuri Cogotti

1° assoluto femminile a Paola Bellardone

1° scuola elementare maschile a Vittorio Macchetto

1° scuola elementare femminile a Caterina Maggia

1° scuola media maschile a Rajan Larech

1° scuola media femminile a Elisa Paravicini

Gruppo più numeroso agli Scout con 28 membri

Gruppo familiare più numerosi ai Tommasi con 9 persone.

La più giovane alla piccola Lucia di appena un mese

Il più affezionato a Paola Platè

Il più anziano a Maria Teresa Albanese con 94 anni

Il più distante a Luisa Kerr dalla Scozia.