Calcio, la Biellese espugna Asti con Naamad e Beltrame: ora è 5°. Vittoria per la Fulgor, Valle Cervo è 1° (foto di repertorio)

Grande prova corale per la Biellese che, in trasferta, coglie il quarto successo in Serie D superando 2 a 1 l'Asti. Decisive le reti di Naamad e Beltrame nel primo tempo; nella ripresa il forcing dei padroni di casa ha accorciato le distanze con il centro vincente di Soplantai ma il muro laniero ha retto fino al fischio finale del direttore di gara. Ora, con 15 punti all'attivo, la squadra allenata da Luca Prina è 5° nel girone a 7 punti dalla capolista Vado.

In Eccellenza, pari e gol tra Città di Cossato e Briga mentre la Fulgor Chiavazzese Valdengo centra il 2° successo stagionale sull'ostico campo di Verbania. In Promozione, il Ceversama non va oltre l'1-1 con il Banchette Colleretto e resta nei quartieri meno nobili della classifica. In Prima Categoria, invece, è sfida a 3 in vetta: complice il successo di misura nel derby con il Gaglianico, la Valle Cervo Andorno aggancia l'Ardor San Francesco Corio e il Livorno Ferraris Bianzé a quota 14 punti. Sorride anche il Ponderano che ottiene 3 punti molti importanti con il Calcio Leini (1-0) mentre la Valle Elvo e le Torri Biellesi finiscono rispettivamente al tappetto con Bosconerese (2-1) e Cigliano (2-0).

In Seconda, tonfo esterno per il Vigliano nel fortino del Santhià. Di umore opposto la Valdilana Biogliese: 2 a 1 al Montiglio Monferrato che vale il terzo posto a pari punti con altre realtà del campionato. Infine, in Terza, giornata agrodolce per le formazioni biellesi: la Cervo a valanga sul Chambave (6-1), ora prima nel girone; caduta interna per il Pollone con la Romanese (1-3); 2-2 ricco di emozioni e di gol tra Quincitava e Lessona.