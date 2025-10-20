 / Calcio

Calcio, Peritore non è più l'allenatore del Città di Cossato

Colpo di scena al Città di Cossato: Pier Luca Peritore non è più la guida tecnica della prima squadra. Fatale il 2 a 2 casalingo in Eccellenza con il Briga.

Lo annuncia la società con una nota stampa apparsa sui propri canali social ufficiali: “L'Asd Città di Cossato comunica di aver sollevato mister Peritore dall'incarico di allenatore della prima squadra. A lui ed al suo staff vanno i più sentiti ringraziamenti per la dedizione e l'impegno profuso. Nelle prossime ore verrà comunicato il nuovo allenatore”.

I blues sono al momento in 12°posizione, a pari punti con la Fulgor Chiavazzese Valdengo, con 2 successi all'attivo, un pari e 4 ko, a 3 lunghezze dal fanalino di coda del Verbania.

