Una Vita per lo Sport, serata di premi e riconoscimenti al Panathlon Biella FOTO

Il convivio numero 697 del Panathlon Club Biella che ha avuto luogo nella prestigiosa sede del Circolo Sociale Biellese ha avuto come tema della serata l'attribuzione del Premio Biennale “Una Vita per lo Sport”. A fare gli onori di casa la presidente del Panathlon Club di Biella Anna Zumaglini, con la graditissima presenza del governatore dell’Area 3, Maurizio Nasi.

Il premio “Una Vita per lo Sport” rappresenta uno dei momenti più significativi del movimento panathletico biellese: un riconoscimento a chi ha saputo dedicare con passione, costanza e spirito sportivo l’intera esistenza alla promozione dei valori autentici dello sport. Una sorpresa ha coinvolto i presenti ad inizio serata: una coinvolgente dimostrazione dal vivo di tennistavolo, grazie a due giovani atleti del Tennistavolo Biella, Giacomo Riva, attuale ranking n. 3 in Italia e Alessandro Rizzo, attuale ranking n. 4 in Italia, entrambi categoria under 11. Con loro, nella spettacolare dimostrazione atletico-sportiva, l’allenatore Sonia Ivanova.

Il governatore Nasi ha poi premiato i soci Panathlon Charlie Cremonte, per i suoi 25 anni di appartenenza al Panathlon Club Biella e Anna Buscaglia Rivetti per i suoi 35 anni di appartenenza. Un lungo applauso dei presenti ha accompagnato la consegna delle pergamene per il prestigioso traguardo raggiunto. A condurre la serata di premiazione è stato il past presidente Luca Monteleone, che insieme a Piero Ramella e Fabrizio Corbetta, ha fatto parte della commissione incaricata di individuare i candidati.

È stato il consiglio direttivo del Panathlon Club di Biella, su loro proposta, a deliberare il conferimento del premio a Cesare Erba. Una figura che incarna perfettamente questo spirito: tutta la sua vita è stata intrecciata al tennistavolo e non solo, una disciplina che gli ha dato e alla quale ha dato moltissimo. Come ha ricordato nella presentazione Luca Monteleone, Cesare Erba è un protagonista del mondo sportivo fin da giovane, con la pratica di basket e pallavolo. Iniziò ad interessarsi al tennistavolo negli anni '70, contribuì alla fondazione della Virtus Frassati e già nel 1972 incrociò il Panathlon Club di Biella quando il cortometraggio canadese sulla disciplina pongistica "Games in 21 points" vinse la 3° edizione del Festival del Cinema Sportivo organizzato a Biella.

Dopo essere diventato arbitro di tennistavolo e di basket divenne giornalista sportivo per il bisettimanale "Il Biellese" dal 1975 al 1979. Nel 1992 fondò il Tennistavolo Biella con cui ottenne e ancor oggi miete successi a livello regionale e nazionale. Erba è stato, ed ancor oggi è, figura di spicco ed organizzatore di manifestazioni sportive e culturali tra cui la bellissima corsa podistica " Piazzo Coast to Coast". Ospite d'onore della serata è stato Paolo Lentini, presidente del comitato regionale piemontese della Federazione Italiana Tennistavolo, che ha illustrato alla platea alcuni filmati e un racconto affascinante di questo sport veramente spettacolare. L'appuntamento è per il prossimo convivio in programma il prossimo 11 novembre.