Gita a Verona per la terza età: il Comune di Biella promuove la socializzazione

Nell’ottica di sostenere il benessere e la socializzazione nella terza età, il Comune di Biella, attraverso l’Assessorato alle Politiche Sociali, in collaborazione con il Centro Dinamico, propone una gita alla scoperta di Verona in programma domenica 23 novembre 2025.

L’iniziativa è rivolta prioritariamente ai cittadini residenti a Biella con età pari o superiore ai 60 anni. Il Comune di Biella contribuisce al costo del trasporto, con l’obiettivo di rendere l’attività accessibile e favorire momenti di condivisione e partecipazione attiva tra i cittadini.

La gita accompagnerà i partecipanti alla scoperta di Verona, città dall’inestimabile patrimonio artistico e culturale, conosciuta in tutto il mondo come la patria di Romeo e Giulietta.

Seconda città del Veneto per importanza dopo Venezia, Verona vanta oltre duemila anni di storia, una vivace scena operistica e un’ampia tradizione enogastronomica. I suoi territori urbani ed extraurbani custodiscono tesori architettonici e culturali che raccontano le radici del nostro Paese.

Programma della giornata

Ore 6.00: partenza da Piazza Lamarmora (Biella)

Ore 6.05: partenza da Corso 53° Fanteria (zona edicola stadio)

Arrivo a Verona e visita guidata del centro storico con guida e auricolari

Tempo libero e pranzo libero a disposizione dei partecipanti

Ore 15.00: trasferimento al Villaggio Flover, grande vivaio che nel periodo invernale si trasforma in un villaggio di Natale ricco di decorazioni, bancarelle e un ristorante con specialità bavaresi (strudel, brezel, ecc.).

All’interno del villaggio si terranno spettacoli e intrattenimenti per il pubblico.

Ore 18.00 circa: partenza per il viaggio di ritorno a Biella

Le prenotazioni telefoniche vincolanti saranno aperte il 22 e 23 ottobre 2025, dalle ore 9.00 alle 11.30, contattando il numero 015-3507857.

Gli iscritti saranno successivamente ricevuti su appuntamento. I posti disponibili sono limitati e le adesioni verranno accettate fino a esaurimento.