Biella, Green Ark e Fondo Edo Tempia insieme per la salute e la sostenibilità ambientale FOTO e VIDEO

Biella, Green Ark e Fondo Edo Tempia insieme per la salute e la sostenibilità ambientale

Biella – Salute, qualità dell’aria e sostenibilità ambientale al centro di un progetto che consente al Fondo Edo Tempia di essere la prima struttura sanitaria al mondo dotata di questo innovativo sistema di sanificazione, dimostrando di saper riconoscere priorità alla riduzione dell’inquinamento ambientale.

L’iniziativa rappresenta un esempio concreto di come l’innovazione tecnologica possa incidere positivamente sulla prevenzione e sul benessere delle persone, contribuendo al miglioramento della qualità dell’aria negli ambienti chiusi.

Il Liquid Tree è una tecnologia sviluppata dalla collaborazione tra Green Ark e Microalgaex, società che fa capo a Giuliano Regonesi e coinvolge 80 Ricercatori internazionali e che non si limita a purificare l’aria ma permette di sanificarla.

Green Ark è un’azienda con sede a Verrone fondata e guidata da Marcello Guelpa, da anni impegnata nello sviluppo di soluzioni sostenibili basate sull’utilizzo delle microalghe.

«Il Liquid Tree è un “albero liquido” che porta negli ambienti chiusi il processo di fotosintesi clorofilliana delle microalghe – spiega Guelpa – in grado di assorbire l’anidride carbonica, gli altri gas nocivi, le particelle fini, ridurre il consumo idrico ed emettere ossigeno puro presente negli ambienti indoor e migliorare la qualità dell’aria. Le microalghe si nutrono della CO₂ e si riproducono autonomamente, rendendo il sistema efficiente e sostenibile nel tempo».

Il dispositivo installato nella sede del Fondo Edo Tempia, in via Malta a Biella, equivale all’azione di tre querce adulte in ambiente chiuso. I dati raccolti dal mese di marzo indicano un miglioramento della qualità dell’aria pari al 30% e, grazie ad un efficientamento di circolazione dell’aria, una riduzione del radon di circa il 4%. Un risultato rilevante in termini di tutela della salute.

Il progetto è stato reso possibile grazie al contributo del Gruppo Sella. A sottolinearne il valore è stato Federico Sella: «Le iniziative di collaborazione con il Fondo Edo Tempia sono da cogliere. L’idea del Liquid Tree ci è piaciuta molto e abbiamo voluto portare il nostro contributo, come è nella tradizione della nostra famiglia».

Sul legame tra ambiente e benessere è intervenuta anche Elisabetta Perrone, pluri-olimpionica biellese: «Sport e ambiente vanno sempre di pari passo. È importante sostenere l’idea di Marcello Guelpa perché può essere uno strumento efficace a livello ambientale».

Alla presentazione ufficiale ha partecipato il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, che ha evidenziato il potenziale del progetto anche oltre il contesto locale: «Lo sviluppo e i risultati di queste tecnologie a livello locale potranno essere di interesse anche nazionale e internazionale, considerando il tema del riscaldamento globale e dell’aumento della CO₂ a livello mondiale. Affiancare queste soluzioni alle foreste e alla riduzione delle emissioni è un segnale positivo».

«Ringraziamo chi ha creduto in questa iniziativa e per l sostegno, con un ringraziamento al Ministro Gilberto Pichetto Fratin per la sua autorevole presenza », ha dichiarato Alfredo Pino, copresidente della Fondazione Tempia :«I dati dimostrano che l’innovazione ambientale può produrre benefici concreti e misurabili anche in termini di prevenzione e salute e a tale proposito, confido nella collaborazione dell’ASL di Vercelli per adottare questo sistema innovativo anche all’hospice dell’ex ospedale di Gattinara, che gestiamo da circa vent’anni con la nostra Fondazione ».