Ospedale, non solo competenza ma anche profonda umanità: il grazie di un lettore alla Chirurgia Vascolare

Non solo competenza medica ma anche umanità e attenzione alla persona. È questo il messaggio che un nostro lettore ha voluto condividere dopo la sua recente esperienza presso il reparto di Chirurgia Vascolare dell’Ospedale degli Infermi di Biella.

A seguito della scoperta di un problema di salute, si è rivolto alla struttura sanitaria biellese, venendo indirizzato a un reparto che si è distinto per professionalità e disponibilità. Un’équipe preparata, capace di affiancare alla competenza tecnica un approccio umano, elemento spesso decisivo nei momenti più delicati per i pazienti.

“Non sono solito fare elogi di questo tipo – racconta – ma quando si vive sulla propria pelle un’esperienza così positiva, è giusto renderla pubblica. Un ringraziamento particolare è rivolto al dottor Michele Aronici per l’attenzione e la dedizione dimostrate”. Una semplice testimonianza che mette in luce un aspetto della sanità: quello contrassegnato dalle persone e dall'ascolto quotidiano.