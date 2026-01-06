Biella, il sindaco Olivero conferma: “La funicolare sarà rifatta, aspettiamo indicazioni della Regione”

Da lunedì 1 settembre, l'ex funicolare, ascensore inclinato, è spento. Da allora a garantire il collegamento con il Borgo del Piazzo è un bus. Un addio? Per il sindaco di Biella assolutamente no. Allora in una nota aveva annunciato che “Questa Amministrazione intende riportare la Funicolare di Biella ad essere uno dei simboli della Città, e sta già valutando i passi necessari per giungere ad una soluzione definitiva della vicenda, considerando l'eventualità di un suo rifacimento complessivo e la sostituzione dell'attuale impianto". Oggi Marzio Olivero è ancora più convinto di allora: “Stiamo aspettando che la Regione ci dica quando potremo mettere mano al progetto. L'impianto è stato fatto con dei finanziamenti, e per non doverli restituire dobbiamo aspettare che i tempi siano maturi. Il primo collaudo è stato fatto nel 2018, il secondo nel 2023, noi per 5 anni abbiamo un vincolo di non poter toccare l'impianto. La Regione deve dirci se il riferimento è al primo o al secondo collaudo. Una volta sciolto il dubbio, vediamo come muoverci”.

Obiettivo è restituire alla città un collegamento funzionante: “Se fino a oggi non si è riusciti a intervenire per risolvere il malfunzionamento dell'ascensore, è evidente che ci sono problemi di natura progettuale alla base – commenta il primo cittadino - . E noi per questo vogliamo togliere questo impianto e sostituirlo interamente con uno nuovo che non dia più problemi”.

Con molta probabilità il biglietto non sarà più gratuito: l'amministrazione in ogni caso pensa a un biglietto calmierato, non come quello del bus.

Le vicende dell'impianto negli ultimi anni hanno dato molto da scrivere. A maggio del 2017 era scaduta la terza e ultima proroga concessa da Roma per far funzionare la funicolare, l'impianto che, inaugurato nel 1885, avrebbe dovuto chiudere nel maggio del 2015 per scadenza tecnica trascorsi 20 anni dall'ultima revisione. Era un venerdì sera, il 26 maggio, quando le due cabine avevano fatto l'ultima corsa. Nei giorni seguenti Palazzo Oropa aveva dato il via al lavori di conversione in ascensore. Un progetto deciso attraverso una delibera di gennaio 2015 che porta la firma della giunta Cavicchioli. Un intervento da 1,6 milioni di euro, che aveva portato all'inaugurazione del nuovo impianto, l'ascensore, il 10 luglio del 2018. Dopo solo 4 giorni c'era stata la prima di quelle che poi sarebbero state tante ….interruzioni di servizio.









