Brucia sterpaglie vicino al bosco ma non si può: sanzionato

La presenza di un fumo denso ha allarmato alcuni residenti che, in breve tempo, hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Alla fine, si è trattato di un incendio di sterpaglie nei pressi di un’area boschiva.

Il fatto ha avuto luogo ieri, 14 ottobre, tra i comuni di Occhieppo Superiore e Pollone. Sul posto sono giunti i Carabinieri Forestali che, al termine degli accertamenti di rito, hanno sanzionato un uomo di circa 70 anni per combustione di rifiuti vegetali al di fuori del periodo consentito.