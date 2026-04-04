Biella, concerto di gala per i 60 anni del Biella Jazz Club: appuntamento a Città Studi

Mercoledì 8 aprile 2026, alle 21.15, l’Auditorium di Città Studi a Biella ospiterà il “Concerto di Gala – XXIX edizione”, promosso dalla Società Musicale “Giuseppe Verdi” APS – Città di Biella in collaborazione con il Biella Jazz Club, in occasione del 60° anniversario di fondazione del sodalizio jazzistico, nato nel 1966 .

Il programma sarà suddiviso in due parti e proporrà un repertorio che attraversa pagine di matrice jazzistica e americana, con arrangiamenti per banda e clarinetto solista.

Ad aprire la prima parte sarà “Jazz Suite n° 2 – March” di Dmitri Shostakovic, nell’arrangiamento di Johan De Meij. Seguiranno “Jazz Band”, per clarinetto solista, di Henghel Gualdi e Amedeo Tommasi, arrangiata da Michele Mangani, e “America”, ancora per clarinetto solista, firmata da Henghel Gualdi e Renato Allodoli, sempre nell’arrangiamento di Michele Mangani. Completano la prima sezione “Cake-Walk Phantasy” di Peter Milray e Johan De Meij e “A String of Pearls” di Jerry Gray ed Edgar De Lange, nell’arrangiamento di Toshio Mashima .

La seconda parte si aprirà con “Naval Bleu”, brano originale di Toshio Mashima. In scaletta anche “Blues” da “An American in Paris” di George Gershwin, con elaborazione solistica di Henghel Gualdi e arrangiamento di Michele Mangani, “Passeggiando per Brooklin” di Henghel Gualdi, arrangiata da Michele Mangani, “Mame Medley” di Jerry Herman nell’arrangiamento di Naohiro Iwai e “The Blues Brothers Revue”, selezione arrangiata da Jay Bocook .

Clarinetto solista della serata sarà Marco Beghetti, mentre la direzione sarà affidata a Massimo Folli.