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CRONACA | 02 aprile 2026, 22:06

Biella: Uno schianto e il ribaltamento, incidente alla rotonda di Corso San Maurizio FOTO

Biella: Uno schianto e il ribaltamento, incidente alla rotonda di Corso San Maurizio - Foto Finatti per newsbiella.it

Biella: Uno schianto e il ribaltamento, incidente alla rotonda di Corso San Maurizio - Foto Finatti per newsbiella.it

La Polizia di Stato si sta occupando degli accertamenti relativi all’incidente avvenuto poco fa, intorno alle 21, tra corso San Maurizio e via Cottolengo. Due auto si sono scontrate all’interno della rotonda e, a seguito dell’urto, uno dei veicoli si è ribaltato. Fortunatamente, i due conducenti, le cui condizioni sono state verificate dai sanitari del 118, non hanno riportato ferite. La dinamica e le responsabilità saranno stabilite dopo i rilievi del sinistro.

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