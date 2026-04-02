Fiamme a Pollone fuori dal Parco della Burcina, intervento di AIB e Vigili del Fuoco VIDEO

Incendio a Pollone. Le notizie sono ancora frammentarie ma stando alle prime informazioni raccolte le fiamme si sarebbero originate all'interno di un sottobosco, sotto la Conca dei Rododendri ma fuori dall'area protetta del Parco della Burcina.

Sul posto stanno operando le squadre degli AIB e dei Vigili del Fuoco, impegnate a domare il rogo. Presenti anche i Carabinieri. Non è noto, al momento, quanti ettari di terreno siano stati colpiti.

La colonna di fumo è ben visibile da diversi punti del Biellese e molti cittadini hanno segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine. Ancora da chiarire le cause dell’incendio, prossimo allo spegnimento.