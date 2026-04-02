Biella, fugge all’alt della Polizia ma col monopattino si schianta contro un'auto: nei guai un minorenne

Nel pomeriggio del 28 marzo scorso, nel centro di Biella, gli agenti della Squadra Mobile della Questura hanno fermato due giovani stranieri che si aggiravano con fare sospetto, i quali, alla vista dei poliziotti e all’alt loro intimato, si davano immediatamente alla fuga.
In particolare, il più giovane, a bordo di un monopattino elettrico, si allontanava a forte velocità, percorrendo diverse vie cittadine senza curarsi delle norme di sicurezza, mettendo in pericolo l’incolumità dei pedoni presenti. La sua corsa terminava solo quando, perdendo il controllo del mezzo, si schiantava contro un’auto in sosta.
Il ragazzo è stato denunciato ai sensi dell’art. 192, comma 7 bis, del Codice della Strada per il reato di “fuga pericolosa”, recentemente introdotto nella normativa italiana, che punisce chi non si ferma all’alt imposto dalle Forze di Polizia e si dà alla fuga compiendo manovre pericolose, mettendo a rischio la sicurezza pubblica.
L’amico, invece, essendo stato trovato in possesso di sostanza stupefacente, è stato denunciato all’Autorità Amministrativa.