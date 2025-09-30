Equipe Vitesse, buon weekend per tra gare di regolarità e rally

È stato un weekend ricco di soddisfazione per Equipe Vitesse che si è divisa tra regolarità e rally.

Alla nona edizione del Biella Classic, nella gara riservata alla regolarità turistica, l'equipaggio di Valdilana composto da Luca Florio e Nadia Giardino sulla Toyota Celica Gt Four ottiene la vittoria nel 10° raggruppamento e la 12° posizione assoluta, prestazione che li porta anche in vetta al Challenge Aci Biella nella propria categoria. Podio meritato anche per Roberto Giachetti e Roberto Pedriali che, abbandonata la sfortuna, fanno loro la seconda posizione assoluta tra le auto moderne, dimostrando di cominciare a districarsi al meglio tra i pressostati a bordo della Abarth 595 Competizione.

Al Rally Elba Storico, penultimo atto del CIRAS , bel risultato per l'alfiere Aldo Gentile che dettava le note a Pierluigi Porta sulla Ford Escort Rs Gruppo 4. Per loro una vittoria di classe 2000 nel terzo raggruppamento e la 29° posizione assoluta dopo una condotta di gara regolare considerate le mutevoli condizioni meteo.

Prossimo appuntamento di scuderia il Rally Santo Stefano Belbo.