Stage di Aikido con la Musubi FOTO

Nella giornata di domenica 28 settembre si è regolarmente svolto il previsto Stage di AIKIDO, organizzato dalla MUSUBI asd affiliata allo CSEN e a PROGETTO AIKI, tenuto dal Maestro Nino Dellisanti, Shihan 7° Dan Aikikai di Tokyo.

L’evento ha visto la partecipazione di praticanti, provenienti da Piemonte e Lombardia, che si sono validamente impegnati per 4 ore nella sala tatami al 2° piano della Polisportiva Lamarmora in C.so Rivetti a Biella. Questo evento apre la stagione di stages di Aikido della stagione sportiva 2025/26 promossi dal MUSUBI asd, che proseguirà domenica 30 novembre con l’arrivo di Christian Tissier Shihan 8° Dan Aikikai di Tokyo (tra i massimi insegnanti a livello internazionale e riferimento tecnico di una importante schiera di praticanti di Aikido di ogni continente) e si concluderà con il ritorno per domenica 22 febbraio della Maestra Micheline Tissier 7° Dan Aikikai di Tokyo ( anch’essa tra gli insegnanti più apprezzati di questa affascinante arte marziale giapponese).

Proseguono infine le attività ordinarie della MUSUBI asd Scuola di Aikido con i corsi regolari di lunedì e venerdì ( per bambini da 8 anni, ragazzi e adulti) sempre presso la Polisportiva Lamarmora in C.so Rivetti a Biella, per chi fosse interessato a questa affascinante arte marziale giapponese, è sempre possibile prenotare la lezione di prova gratuita.

Per ogni altra informazione: Responsabile Tecnico Beppe Domenichelli 3° Dan Aikikai di Tokyo musubiasdbiella@gmail.com tel. +393475206021.