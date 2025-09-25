 / Valle Elvo

Valle Elvo | 25 settembre 2025, 07:20

A Torrazzo una giornata dedicata allo sport e alla solidarietà

torrazzo sport

A Torrazzo una giornata dedicata allo sport e alla solidarietà (foto di repertorio)

Una giornata dedicata allo sport e alla solidarietà. Dalle 14.30 di sabato 27 settembre, al centro sportivo di Torrazzo, avrà luogo la 3° edizione della Vetrina dello Sport. Un'occasione unica per trovare tante associazioni pronte a dare informazioni sulle diverse attività. Dall'atletica al basket passando per il calcio femminile, il ciclismo e molto altro ancora.

In tale occasione, la Pro Loco ha aderito alla raccolta fondi per l'acquisto di uno scuolabus per i comuni di Zubiena, Sala Biellese e, appunto, Torrazzo. L'incasso sarà totalmente devoluto. In caso di maltempo, le associazioni sportive si presenteranno al coperto.

g. c.

Le prime dalle rubriche

