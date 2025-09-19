 / ATTUALITÀ

ATTUALITÀ | 19 settembre 2025, 06:50

Un weekend per l’ambiente: Puliamo il Mondo e World Clean Up Day nel Biellese

Dal 19 al 21 settembre 2025 cittadini, scuole e associazioni insieme per un territorio più pulito e sostenibile

Sarà un fine settimana all’insegna del rispetto per l’ambiente quello del 19, 20 e 21 settembre 2025. In questi giorni il Biellese sarà protagonista di due importanti appuntamenti: Puliamo il Mondo e il World Clean Up Day, iniziative che condividono lo stesso obiettivo, ridare valore ai territori e promuovere buone pratiche di sostenibilità.

Puliamo il Mondo, la storica campagna di volontariato ambientale, torna per trasformare aree degradate in spazi di bellezza e partecipazione. L’iniziativa coinvolgerà cittadini, scuole e associazioni, con diversi comuni biellesi già aderenti, tra cui Mongrando, Candelo, Brusnengo, Tollegno e Verrone. A Mongrando l'evento sarà oggi 19 dalle ore 09:00 / 11:00 con appuntamento in via delle Scuola; a Candelo L'appuntamento è per sabato 20 settembre 2025 alle ore 9:30 con ritrovo presso il piazzale della scuola media Cesare Pavese (via F. Bianco 14); a Brusnengo i protagonisti saranno i bambini della primaria oggi venerdì 19 settembre, dalle 10 alle 12; anche il Comune di Tollegno aderisce all’iniziativa nazionale “Puliamo il Mondo” di Legambiente, in programma sabato 20 settembre, organizzando una giornata speciale in collaborazione con l’Associazione Spazio 0-100. Il programma prevede 15.30 – ritrovo in Piazza San Germano per distribuzione attrezzatura; 16.00 – Passeggiata per liberare dai rifiuti le vie del paese; 18.00 – Merenda/aperitivo presso lo Spazio 0-100 di via Garibaldi, 70. A Verrone il ritrovo è in PIAZZA ALPINI D'ITALIA il 20 Settembre dalle ore 10:00 alle 17:00.

Il weekend vedrà anche il ritorno del World Clean Up Day, la più grande mobilitazione globale dedicata all’ambiente. Il 20 e 21 settembre 2025, scuole, associazioni, aziende e cittadini saranno protagonisti in tutta Italia con attività di pulizia, swap party, laboratori di riciclo creativo e campagne digitali. A Biella l’evento, coordinato da Let’s Do It! Italy, proporrà quest’anno un messaggio mirato alla sostenibilità anche nella moda: “Waste Less When You Dress – Spreca meno quando ti vesti. Cambia il mondo, un vestito alla volta.” L’appuntamento è fissato in via Italia, sabato 20 settembre.

Due manifestazioni diverse, ma unite dalla stessa finalità: sensibilizzare la comunità, ridurre i rifiuti e costruire insieme un futuro più sano e vivibile.

s.zo.

