Cossato, Galleria Volpe: c'è la data per la fine dei lavori

C'è una data per la fine dei lavori alla Galleria Volpe, situata nel territorio di Cossato: salvo imprevisti, il rifacimento dell'impianto con la sostituzione dei 439 punti luci, programmato da Anas, si concluderà entro il prossimo 20 dicembre.

Il programma degli interventi prevede lo smontaggio dei corpi illuminanti esistenti e il montaggio di punti luci LED a risparmio energetico. Il piano sugli impianti rientra in un ampio corpo di lavori attivato da Anas su tutto il territorio piemontese per un investimento complessivo che ammonta a circa 1,7 milioni di euro.

Dall'inizio del cantiere, avvenuto il 13 ottobre 2025, la galleria è rimasta chiusa al traffico per consentire le opere necessarie alla sua riapertura. La prima fase degli interventi è terminata a fine ottobre. La seconda parte dei lavori, decretata con un'ulteriore ordinanza di Anas, è in via di completamento.