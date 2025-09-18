Puliamo il Mondo, appuntamento anche a Brusnengo

Puliamo il Mondo si svolgerà anche a Brusnengo. L'evento ha luogo dal 1993 grazie all’impegno di Legambiente e la collaborazione di associazioni, scuole, aziende, comitati e amministrazioni locali. Gli obiettivi sono a favore della protezione e della salvaguardia della natura.

Venerdì 19 settembre, dalle 10 alle 12, saranno accompagnati i bambini della Primaria di Brusnengo in questa iniziativa per un futuro più sostenibile e solidale. “E' partendo dai più piccoli che possiamo creare una maggiore e migliore coscienza ambientale – si legge nella nota del Comune - Per questo si partirà in corteo per andare a ripulire alcune aree simboliche del nostro paese: il parco giochi e il campo sportivo. I kit di pulizia saranno distribuiti ai bambini ma nulla vieta agli altri residenti di venire a dare una mano”.