Rinnovabili, MASE: “Al via lo sportello PNRIC per gli investimenti delle imprese nel fotovoltaico”

È aperto dalle 10 di oggi lo sportello dedicato alle imprese per presentare le domande di agevolazione su progetti di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. Lo sportello, relativo al Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 (PNRIC), resterà attivo fino alle ore 10 del 3 marzo 2026.

Con una dotazione complessiva pari a 262 milioni di euro, l’Avviso è rivolto alle aziende di ogni dimensione. Gli interventi ammissibili riguardano l’installazione di impianti fotovoltaici e/o termo-fotovoltaici per l’autoconsumo, anche differito attraverso sistemi di stoccaggio elettrochimico, da realizzarsi in aree industriali, produttive o artigianali situate in Comuni con più di cinquemila abitanti delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributo a fondo perduto.

L’energia eventualmente immessa in rete concorrerà, come previsto dalla normativa vigente, all’alimentazione del Fondo per il Reddito Energetico, la misura del MASE che finanzia l’installazione di impianti fotovoltaici per i nuclei familiari in condizione di disagio economico. “L’apertura dello sportello PNRIC - ha dichiarato il ministro Gilberto Pichetto - compiamo un passo concreto a favore delle imprese che vogliono investire nel fotovoltaico e ridurre i propri costi energetici. È una misura che sostiene la transizione energetica, rafforza la competitività del sistema produttivo e contribuisce, attraverso il meccanismo del ritiro dedicato, ad alimentare il Fondo per il Reddito Energetico Nazionale, così da sostenere anche le famiglie fragili. Introduciamo dunque un nuovo strumento semplice, efficace e orientato al risultato".

Le domande devono essere presentate esclusivamente online tramite l’Area Clienti del GSE (https://areaclienti.gse.it/).



