16 settembre 2025

Tollegno partecipa a Puliamo il Mondo

L'evento è sabato 20 ettembre

Il Comune di Tollegno partecipa all'iniziativa nazionale Puliamo il Mondo promossa da Legambiente. L'evento si terrà al pomeriggio di sabato 20 settembre e sarà un momento di incontro per tutti i Tollegnesi che hanno a cuore il decoro delle nostre strade e giardini. 

L'iniziativa vuole essere un messaggio di sensibilizzazione per tutti i cittadini, un invito ad avere cura dell'ambiente.
Questo il programma:
ORE 15:30 Ritrovo in Piazza San Germano per distribuzione dell'attrezzatura.
ORE 16:00 Passeggiata per liberare dai rifiuti le vie del paese.
ORE 18:00 Aperitivo presso spazio 0-100 Via Garibaldi 70.

