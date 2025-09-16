Tollegno partecipa a Puliamo il Mondo

Il Comune di Tollegno partecipa all'iniziativa nazionale Puliamo il Mondo promossa da Legambiente. L'evento si terrà al pomeriggio di sabato 20 settembre e sarà un momento di incontro per tutti i Tollegnesi che hanno a cuore il decoro delle nostre strade e giardini.

L'iniziativa vuole essere un messaggio di sensibilizzazione per tutti i cittadini, un invito ad avere cura dell'ambiente.

Questo il programma:

ORE 15:30 Ritrovo in Piazza San Germano per distribuzione dell'attrezzatura.

ORE 16:00 Passeggiata per liberare dai rifiuti le vie del paese.

ORE 18:00 Aperitivo presso spazio 0-100 Via Garibaldi 70.