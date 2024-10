“Puliamo il mondo”: oltre 700 dipendenti del gruppo Sella coinvolti nell’iniziativa di Legambiente in 9 città italiane

Oltre 520 chili di rifiuti raccolti in 9 città italiane. È il risultato dell’attività di più di 700 dipendenti del gruppo Sella e delle loro famiglie durante il “Volunteer Day” nell’ambito dell’iniziativa “Puliamo il Mondo”, la campagna di volontariato per contrastare i rifiuti abbandonati organizzata da Legambiente sabato 28 settembre. Una mattinata dedicata all’ambiente, per contribuire attivamente a fornire un impatto positivo e a tenere pulite le città dove si vive e si lavora, diffondendo una maggiore consapevolezza sui temi della sostenibilità.

I partecipanti si sono dedicati alla raccolta di rifiuti in parchi, giardini, piazze e spiagge di Biella, Genova, Lecce, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Roma e Torino. Dopo un briefing dello staff di Legambiente sulle attività da svolgere, i volontari hanno iniziato le operazioni di pulizia con guanti, sacchi e altre attrezzature necessarie.

Sono stati raccolti complessivamente 510 chili di rifiuti tra plastica, vetro, carta, metallo e rifiuti indifferenziati e quasi 15 chili di mozziconi di sigarette. Il risultato del lavoro è stato misurato e registrato nella “carta di identità del volontariato aziendale”, riconoscimento per le imprese coinvolte nelle attività di riqualificazione dei territori. Legambiente riesce così a certificare il tempo, l’impegno e l’esito dell’attività valida ai fini del raggiungimento dei 17 obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

A Biella sono stati raccolti 150 chili di rifiuti e quasi 7 chili di mozziconi di sigarette nelle aree dei Giardini Zumaglini, il Parco Alpini d’Italia, il Giardino Vittorio Emanuele II e il Parco Giardino Atleti Olimpici e Azzurri d'Italia a Chiavazza.

L’evento era incluso nell’edizione italiana, promossa da Legambiente, di “Clean up the World”, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo per rendere le città più pulite, belle, vivibili e lanciare un messaggio concreto verso un futuro sostenibile.