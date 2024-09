Biella: oltre 200 dipendenti del gruppo Sella con “Puliamo il mondo” hanno raccolto circa 150 kg di rifiuti FOTO

Nella mattina di oggi sabato 28 settembre a Biella più di 200 dipendenti del gruppo Sella, insieme ai loro familiari, hanno partecipato al “Volunteer Day” e per il terzo anno consecutivo all’iniziativa “Puliamo il Mondo”, la campagna di volontariato organizzata da Legambiente per contrastare i rifiuti abbandonati, con l’obiettivo di diffondere una maggiore consapevolezza sui temi della sostenibilità.

In una sola mattinata hanno raccolto circa 150 kg di rifiuti e quasi 7 kg di mozziconi di sigarette.

Le zone interessate sono state i Giardini Zumaglini, il Parco Alpini d’Italia, il Giardino Vittorio Emanuele II e il Parco Giardino Atleti Olimpici e Azzurri d'Italia a Chiavazza.

Tutti i rifiuti raccolti e le attività svolte verranno misurati e registrati nella “carta di identità del volontariato aziendale”, un riconoscimento per le imprese che aderiscono alle iniziative di riqualificazione dei territori. In questo modo Legambiente potrà certificare il tempo, l’impegno e i risultati dell’attività, e il suo contributo al raggiungimento dei 17 obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.