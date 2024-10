Puliamo il mondo, a Candelo giornata a favore dell'ambiente

Candelo scende in campo a favore dell'ambiente. Ieri mattina si è tenuto l'evento “Puliamo il mondo”, con la presenza dell'amministrazione comunale. In passato erano presenti gli alunni delle scuole: per questa edizione, si è voluto sensibilizzare la fascia più adulta.

La raccolta ha avuto luogo nella zona centrale del paese che ha evidenziato come, malgrado l'area risulti sostanzialmente pulita, il rifiuto più presente è il mozzicone di sigaretta, gettato a terra nonostante la presenza dei cestini appositi.

"Un futuro migliore lo si costruisce insieme, con le proprie mani, anche con piccoli passi, concretamente – commenta il sindaco Paolo Gelone - Sensibilizzare e agire per l'ambiente è sempre importante: speriamo sia un messaggio che possa arrivare a sempre più persone".