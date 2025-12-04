Sciopero del comparto igiene ambientale: Seab annuncia possibili disservizi

SEAB comunica che per mercoledì 10 dicembre 2025 è stato indetto lo sciopero generale del comparto dell’igiene ambientale, una mobilitazione che potrebbe causare diversi disservizi sul territorio.
Nel corso della giornata potranno infatti verificarsi: anomalie nel servizio di raccolta rifiuti, impossibilità di accedere agli ecocentri e disservizi e riduzione dell’operatività negli uffici.
La società ricorda che, come previsto dal CCNL di riferimento, saranno comunque garantiti solo i servizi essenziali.