 / ATTUALITÀ

ATTUALITÀ | 04 dicembre 2025, 08:10

Sciopero del comparto igiene ambientale: Seab annuncia possibili disservizi

Ecco quando

Sciopero del comparto igiene ambientale: Seab annuncia possibili disservizi

Sciopero del comparto igiene ambientale: Seab annuncia possibili disservizi

SEAB comunica che per mercoledì 10 dicembre 2025 è stato indetto lo sciopero generale del comparto dell’igiene ambientale, una mobilitazione che potrebbe causare diversi disservizi sul territorio.

Nel corso della giornata potranno infatti verificarsi: anomalie nel servizio di raccolta rifiuti, impossibilità di accedere agli ecocentri e disservizi e riduzione dell’operatività negli uffici.

La società ricorda che, come previsto dal CCNL di riferimento, saranno comunque garantiti solo i servizi essenziali.

s.zo.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore