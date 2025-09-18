Nuove sfide all'orizzonte per Rally & Co

Neppure il tempo di festeggiare la vittoria nella grande corsa di Bertinotti e Rondi che gli equipaggi Rally & Co sono già pronti per nuove sfide.
A Montichiari in provincia di Brescia si corre nel weekend la 48° edizione del Rally Mille Miglia, gara valida per il Trofeo Italiano Rally che vedrà al via per la scuderia biellese Andrea Fersini e Carmelo Cappello sulla consueta Mini Cooper Racing Start Plus; per loro 7 prove speciali per 94 km tra cui la famosa PS Pertiche di ben 26 km.
Due gli equipaggi che parteciperanno al 32° Rally del Rubinetto/ 11° Due Laghi in programma sul Lago d'Orta con partenza da San Maurizio d'Opaglio ed arrivo a Baveno dopo aver percorso 63 km cronometrati suddivisi in 7 prove speciali. Al via con il numero 42 Maurizio Gabella e Cristina Roccati sulla Lancia Y Rally4 mentre con il numero 82 rientrano in gara Massimiliano Di Martino e Chiaffredo Bosio sulla consueta Mini Cooper Racing StartPlus.