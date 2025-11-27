3 gare per gli equipaggi Rally & co FOTO

Sugli splendidi sterrati della Toscana che furono teatro del rally di Sanremo quando era valido per il campionato mondiale , si svolgera' il 5° rally del Brunello storico, gara valida per il campionato italiano rally terra storici che vedra' al via Alessandro Bottazzi navigato da Anisia Bruzzo suila consueta Opel corsa gsi mentre il navigatore veterano della scuderia biellese Giuliano Santi navighera' Franco Vasino su di una ford escort ; partenza da Buonconvento in provincia di Siena ed arrivo a Montalcino dopo 10 prove speciali con un totale di 105 km cronometrati.



In Liguria per la 14° ronde delle valli imperiesi al debutto la giovanissima Giada Bertinotti (21 anni) figlia d'arte del rallysta Marco , che sara' affiancata sulla Peugeot 106 dall'esperto Mattia Rodighiero che dovra' guidare la biellese sulle 4 ps del Colle d'Oggia di 14 km da ripetere 4 volte con partenza ed arrivo da Imperia.



Gara sulla pista di Castelletto di Branduzzo per il 5° Pavia rally circuit dove Andrea Fersini e Marinella Bonaiti saranno a bordo della Mini cooper s mentre nella classifica dedicata alle auto storiche ritorna a calcare gli asfalti dopo un lungo periodo di assenza la Porsche 924 carrera Gt di Simone Lanfranchini coadiuvato alle note da Sabrina Panizza ; il programma della gara pavese prevede la disputa di 6 prove speciali tutte in ciircuito per un totale di 56 km.