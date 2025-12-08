Biella, questa sera il Concerto dell’Immacolata alla Chiesa di San Filippo

Si rinnova questa sera, lunedì 8 dicembre, l’appuntamento con il tradizionale Concerto dell’Immacolata organizzato dalla Società Musicale “Giuseppe Verdi” – Città di Biella. L’esibizione, a ingresso libero fino a esaurimento dei posti, inizierà alle ore 21 nella Chiesa di San Filippo.

A dirigere la banda biellese sarà il M° Massimo Folli, mentre la presentazione della serata è affidata a Irene Mosca. Il concerto, intitolato “Pellegrini di Speranza”, proporrà un programma suddiviso in due parti che unisce brani originali per banda, pagine di ispirazione sacra e celebri composizioni legate al periodo natalizio.

La prima sezione prevede l’esecuzione di:

• Pellegrini di Speranza – Inno del Giubileo 2025 (Meneghello–Sequeri, trascr. Folli)

• Whispers from Beyond di Rossano Galante

• Terra di Montagne di Michael Geisler

• Lascia ch’io pianga di Handel, nell’arrangiamento di Jacob de Haan

Nella seconda parte verranno proposti:

• Christmas Prologue – Fanfara Natalizia (Wade, arr. Bocook)

• La Storia di Jacob de Haan

• Still, Still, Still, arrangiamento di Randall Standridge

• Jingle Bells Fantasy (Pierpont, arr. Wasson)