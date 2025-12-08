 / EVENTI

Biella, questa sera il Concerto dell’Immacolata alla Chiesa di San Filippo

Si rinnova questa sera, lunedì 8 dicembre, l’appuntamento con il tradizionale Concerto dell’Immacolata organizzato dalla Società Musicale “Giuseppe Verdi” – Città di Biella. L’esibizione, a ingresso libero fino a esaurimento dei posti, inizierà alle ore 21 nella Chiesa di San Filippo.

A dirigere la banda biellese sarà il M° Massimo Folli, mentre la presentazione della serata è affidata a Irene Mosca. Il concerto, intitolato “Pellegrini di Speranza”, proporrà un programma suddiviso in due parti che unisce brani originali per banda, pagine di ispirazione sacra e celebri composizioni legate al periodo natalizio.

La prima sezione prevede l’esecuzione di:
Pellegrini di Speranza – Inno del Giubileo 2025 (Meneghello–Sequeri, trascr. Folli)
Whispers from Beyond di Rossano Galante
Terra di Montagne di Michael Geisler
Lascia ch’io pianga di Handel, nell’arrangiamento di Jacob de Haan

Nella seconda parte verranno proposti:
Christmas Prologue – Fanfara Natalizia (Wade, arr. Bocook)
La Storia di Jacob de Haan
Still, Still, Still, arrangiamento di Randall Standridge
Jingle Bells Fantasy (Pierpont, arr. Wasson)

G. Ch.

