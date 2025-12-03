Biella Corse nell’ultimo weekend della stagione FOTO

Ultimo weekend di gare dell'annata 2025 per Biella Corse. Questi i risultati ottenuti dagli equipaggi e dai navigatori in gara nel weekend alla Ronde Valli Imperiesi e al Pavia Rally Circuit.

Ronde Valli Imperiesi

Alla 14ª edizione del Rally Ronde Valli Imperiesi, corsa questo fine settimana sulla classica "Colle d'Oggia", nell'entroterra di Imperia, il miglior risultato è stato ottenuto dall'equipaggio biellese Davide Deandreis ed Enrico Gatto, in gara con una Skoda Fabia Evo (gruppo RC2N, classe Rally 2/R5). Hanno terminato la gara all'undicesimo posto di classe e di gruppo e al 16° posto assoluto.

Dopo di loro si sono piazzati il valdostano Manuel Dublanc e l'ossolano Marco Bevilacqua, alla guida di una Skoda Fabia Evo (gruppo RC2N, classe Rally 2/R5). Hanno terminato la gara quattordicesimi di classe e di gruppo e al 30° posto assoluto.

A seguire, Christian Casadei e Beatrice Casadei, al via con una Lancia Ypsilon (gruppo RC4N, classe Rally 4), che hanno chiuso al 13° posto di classe, 16° di gruppo e 38° assoluto; quindi Armin Nicolet e Hervé Navillod, in gara con la Renault Clio (gruppo RC5N, classe Rally 5) con cui si sono piazzati al quarto posto di classe, nono di gruppo e al 57° posto assoluto.

Poi Piero Magnani e Jenny Grosso, in gara con una Peugeot 208 (gruppo RC4N, classe Rally 4), al traguardo al 21° posto di classe, 36° di gruppo e al 90° assoluto; e infine Giuseppe Licari e Ornella Blanco Malerba, al via con una piccola Fiat 600 Sporting (gruppo RC6N, classe A0), con cui hanno chiuso all'8° posto di classe, 10° di gruppo e al 113° posto assoluto.

Gabriele Meloni, invece, unico navigatore Biella Corse al via, a fianco della pilota Samantha Foti su di una Peugeot 106 (gruppo RC5N, classe N2), è giunto al traguardo 11° di classe, 35° di gruppo e al 111° posto assoluto.

Pavia Rally Circuit

Sul circuito di Castelletto di Branduzzo, invece, dove si è corsa l'edizione 2025 del Pavia Rally Circuit, il miglior risultato è stato ottenuto da Luca Prina Mello e Simone Bottega, in gara nelle "storiche" con la loro BMW M3 (raggruppamento 4, periodo J2, gruppo A, classe 2500). Hanno infatti vinto classe e gruppo e chiuso la gara con un ottimo secondo posto assoluto.

Nella gara riservata alle moderne, al traguardo il primo equipaggio della Scuderia è stato quello composto da Fausto Ingignoli ed Elena Zeffiretti, in gara con la consueta Peugeot 208 (gruppo RC4N, classe Rally 4/R2). Hanno chiuso secondi di classe, quindicesimi di gruppo e al 52° posto assoluto.

Infine Giancarlo Graziosi e Thierry Bionaz, in gara con una Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5/Rally2). Hanno chiuso al 26° posto di classe e di gruppo e al 67° posto assoluto.

“E’ stata una “gara tribolata” ma ci siamo comunque molto divertiti” ha commentato il pilota al termine. “E questo è ciò che importa!”

Per quanto riguarda i navigatori, il miglior risultato è stato ottenuto da Luca Pieri, in gara con il pilota "over 55" Dario Messori su di una Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5/Rally2). Hanno chiuso all'ottavo posto di classe e di gruppo e all'11° posto assoluto.

A seguire, Jessica Rosa, in gara con Stefano Ruoppolo su di una Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5/Rally2), ha chiuso in diciannovesima posizione di classe e di gruppo e al 22° posto assoluto; Alessandro Rappoldi, al via con il pilota "over 55" Luciano Calini, sulla Lancia Ypsilon (gruppo RC4N, classe Rally 4) numero 73, è arrivato al traguardo decimo di classe, di gruppo e al 41° posto assoluto. Infine Francesca Belli, che era nuovamente in gara col giovanissimo "under 18" Maurizio Ferrarol, su di una Renault Clio (gruppo RC5N, classe Rally 5) ha chiuso la gara terza di classe e di gruppo e al 44° posto assoluto.

Per Biella Corse il prossimo appuntamento è ora la Cena di fine anno, che si terrà venerdì 12 dicembre. In quell'occasione verrà anche effettuata la premiazione del Campionato di Scuderia 2025.