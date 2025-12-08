Nuovi caschi per i giovani Vigili di Ponzone: festa di Santa Barbara FOTO

Anche quest’anno, oggi 8 dicembre, i Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Ponzone hanno celebrato la loro patrona, Santa Barbara.

La giornata si è articolata in due momenti di raccoglimento: nella sede del distaccamento e nella Chiesa parrocchiale, dove la funzione religiosa è stata celebrata da Don Emanuele Biasetti.

Durante la cerimonia, il parroco ha rivolto un particolare saluto ai giovani nuovi Vigili volontari, ai quali è stato consegnato il casco simbolico dalle mani del Comandante. Tra i protagonisti della giornata: Andrea Bocchio Ramazio, Riccardo Capparoni, Yosbani Cisneros Quindelan, Luca Coda Zabetta, Francesco Crestani, Andrea De Russi, Francesco Festa, Giorgio Granieri e Simone Laino.

Un momento di festa e riconoscimento che sottolinea l’importanza del volontariato e dell’impegno nella comunità.