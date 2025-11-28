Ultimo weekend di gare per la scuderia Biella Corse

Ultimo fine settimana di gare (visto anche l'annullamento del Rally Team '971) per la Scuderia Biella Corse, che nei prossimi giorni sarà al via della Ronde Valli Imperiesi e del Pavia Rally Circuit 2025.

Ronde Valli Imperiesi

Un nutrito gruppo di "Biella Corse", formato da sei equipaggi e un navigatore, sarà al via questo fine settimana del 14° Rally Ronde Valli Imperiesi.

Il primo equipaggio della Scuderia a prendere il via sarà composto dal valdostano Manuel Dublanc e dall'ossolano Marco Bevilacqua, nuovamente in gara insieme sulla Skoda Fabia Evo (gruppo RC2N, classe Rally 2/R5) numero 24. Subito dopo, con il numero 25, partiranno invece i biellesi Davide Deandreis ed Enrico Gatto, anche loro in gara con una Skoda Fabia Evo (gruppo RC2N, classe Rally 2/R5).

Una ventina di posizioni più dietro entreranno poi in gara Christian Casadei e Beatrice Casadei, al via con la Lancia Ypsilon (gruppo RC4N, classe Rally 4) numero 57. Anche in questo caso subito dietro partiranno Piero Magnani e Jenny Grosso, in gara con la Peugeot 208 (gruppo RC4N, classe Rally 4) numero 58.

A seguire, con il numero 85 prenderanno il via Armin Nicolet e Hervé Navillod, su di una Renault Clio (gruppo RC5N, classe Rally 5); quindi, con il 149, l'inedita coppia Giuseppe Licari e Ornella Blanco Malerba, in gara con una piccola Fiat 600 Sporting (gruppo RC6N, classe A0).

Infine il navigatore, Gabriele Meloni, che in questa occasione affiancherà la pilota Samantha Foti sulla Peugeot 106 (gruppo RC5N, classe N2) numero 130.

La gara si correrà nella giornata di domenica 30 novembre con partenza da Imperia alle 6,45 e arrivo, sempre a Imperia, a partire dalle ore 17,00. In programma i consueti quattro passaggi sulla prova "Colle d'Oggia" (di 14,27 chilometri). In totale i concorrenti percorreranno 244,88 chilometri, di cui 57,08 in prova speciale.

Pavia Rally Circuit

Con l'edizione 2025 del Pavia Rally Circuit si tornerà a gareggiare, questo fine settimana, nell'Autodromo di Castelletto di Branduzzo. In gara ci saranno tre equipaggi Biella Corse e quattro navigatori a fianco di piloti di altra scuderia.

I primi a partire, con il numero 33, saranno Giancarlo Graziosi e Thierry Bionaz, al via con la Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5/Rally2) numero 33. Poi, con il numero 81, torneranno a gareggiare in circuito (dopo l'ottimo risultato ottenuto a Monza poche settimane or sono) Fausto Ingignoli ed Elena Zeffiretti, sulla loro Peugeot 208 (gruppo RC4N, classe Rally 4/R2).

Quindi, quasi al fondo dello schieramento di partenza (in gara fra le "storiche"), con il numero 132 partiranno Luca Prina Mello e Simone Bottega, in gara con la consueta BMW M3 (raggruppamento 4, periodo J2, gruppo A, classe 2500).

Per quanto riguarda i navigatori, il primo a prendere il via sarà l'immancabile Luca Pieri, in questa occasione in gara a fianco del pilota "over 55" Dario Messori sulla Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5/Rally2) numero 16. Jessica Rosa, invece, gareggerà con Stefano Ruoppolo sulla Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5/Rally2) numero 27.

Poi, Alessandro Rappoldi sarà il navigatore del pilota, anche lui "over 55", Luciano Calini, sulla Lancia Ypsilon (gruppo RC4N, classe Rally 4) numero 73.

Infine l'annunciato ritorno di Francesca Belli, che sarà nuovamente in gara a fianco del pilota "under 18" Maurizio Ferrarol, sulla Renault Clio (gruppo RC5N, classe Rally 5) numero 100.

Organizzata dall'Automobile Club di Pavia, la gara, tradizionale appuntamento di fine stagione, si correrà sabato 29 e domenica 30 novembre. In programma ci sono sei prove speciali, due il sabato e quattro la domenica. Sabato i concorrenti affronteranno per due volte il tracciato "Castelletto Circuit" (di 9,87 chilometri); domenica invece faranno tre passaggi sul tracciato "ACI Pavia" (di 9,01 chilometri) e un ulteriore passaggio sulla prova "Castelletto Circuit". In totale i concorrenti percorreranno 57,84 chilometri, di cui 56,64 in regime di prova speciale.