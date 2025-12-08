 / Basso Biellese

Basso Biellese | 08 dicembre 2025, 08:50

Torna a Cerrione il cinema a teatro

cerrione cinema

Torna a Cerrione il cinema a teatro (foto di repertorio)

Torna a Cerrione il cinema a teatro. L'appuntamento è per le 21 di venerdì 12 dicembre, con una nuova opera filmica dedicata al tempo del Natale. La proiezione, ad ingresso libero e gratuito, avrà luogo al teatro parrocchiale di piazza Q. Sella.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore