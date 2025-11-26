Elena Givonetti, giovane promessa dell’enduro, sul podio regionale a Cavaglià

Domenica 23 novembre, a Cavaglià, Elena Givonetti, 19 anni, ha conquistato per la prima volta il podio del Campionato Regionale di Enduro, coronando una stagione costellata di successi. La giovane atleta corre per il Moto Club Azeglio e in sella al suo KTM 125, per tutta la stagione, è sempre salita sul podio, confermando il suo talento e la sua costanza.

Elena, che pratica enduro da circa dieci anni, ha partecipato quest’anno anche al primo Campionato Italiano, ottenendo risultati positivi anche a livello nazionale. La passione per le moto corre in famiglia: sia sua sorella Elisa sia il papà condividono la stessa dedizione per questo sport.

Questa vittoria rappresenta un importante traguardo per Elena, pronta a continuare a crescere e a lasciare il segno nelle competizioni future.