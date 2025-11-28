Biella Motor Team, parte il Corso Navigatori

La Scuderia Biella Motor Team apre le iscrizioni per il Corso Navigatori Rally e Prima Licenza 2025 che si svolgerà a Biella nel mese di dicembre.

Un’occasione unica per chi desidera avvicinarsi allo sport automobilistico con il supporto di istruttori di alto livello, piloti e navigatori con anni di esperienza nei campionati nazionali e internazionali. Il percorso formativo prevede anche una prova pratica accanto ai piloti, per vivere l’adrenalina dell’abitacolo.

Le lezioni si terranno presso l’Automobile Club di Biella in viale Giacomo Matteotti 11A con questo calendario: 2, 9, 16, 22 e 29 dicembre, con il corso di Prima Licenza gratuito. Che tu aspiri a diventare un copilota preparato o che tu voglia semplicemente avvicinarti al mondo delle competizioni, questo è il momento giusto per iniziare un percorso formativo completo, serio e appassionante.

Per informazioni: 338.3969137, 335.6683943 o segreteria@biellamotorteam.it