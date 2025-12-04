Motori: ultime gare per i portacolori della Scuderia Rally & Co FOTO

Ultime gare per i portacolori della Scuderia Rally & Co, impegnati nel weekend appena trascorso in tre appuntamenti tra vetture moderne e storiche.

Al 5° Pavia Rally Circuit, disputato sulla pista di Castelletto di Branduzzo, Simone Lanfranchini e Sabrina Panizza, di ritorno sulla Porsche 924 Carrera GT, conquistano la 5ª posizione assoluta tra le auto storiche, siglando anche un 4° posto in una prova speciale. Nella gara moderna, Andrea Fersini e Marinella Bonaiti, a bordo della Mini Cooper di classe RSTB 1.6, ottengono la vittoria di classe, con un tempo eccellente nell’ultima prova speciale, chiudendo in 71ª posizione assoluta.

Ottimo debutto alla Ronde delle Valli Imperiesi per la figlia d’arte (di papà Marco) Giada Bertinotti, navigata da Mattia Rodighiero: a bordo della loro Peugeot 106 hanno condotto una gara in progressiva crescita, senza perdere di vista l’obiettivo principale di fare esperienza e festeggiare sul palco d’arrivo. Per loro è arrivata la 116ª posizione finale.

Al Rally Storico del Brunello, gara su terra, vittoria in classe 1.600 del 2° Raggruppamento e 38ª posizione assoluta per Giuliano Santi, navigatore della scuderia biellese che, in questa occasione, affiancava Franco Vasino a bordo di una Ford Escort RS. Alessandro Bottazzie e Anisia Bruzzo sono invece stati costretti al ritiro per la rottura del cambio sulla Opel Corsa già dopo la prima prova speciale.