Biella 4 Racing, una serata a tutta regolarità

Gli impegni corsaioli volgono ormai alle ultime battute stagionali, ma in casa Biella 4 Racing non si sta certo con le mani in mano, e le attività invernali bussano già alle porte. Si terrà infatti giovedì 4 dicembre presso il Lorien Pub di Biella, a partire dalle 21, una serata dedicata agli amanti della regolarità, per chi volesse avvicinarsi a questa disciplina, ma anche di approfondimento per chi già pratica la stessa.

“Siamo molto felici di poter proporre questa serata promozionale sulla regolarità”, esordiscono i portacolori B4R, “e lo siamo per molti aspetti, in primis perché fin dalla nostra nascita questa disciplina è sempre stata presente all’interno della Scuderia ed è sempre stata incentivata, poi perché la proposta di questo incontro è nata proprio dai partecipanti, da coloro che difendono i nostri colori sui campi gara, per proseguire col fatto che la regolarità accomuna molti nostri esponenti e ci permette di portare molte vetture Biella 4 Racing alle manifestazioni Biellesi, e non solo, organizzate con questo format, ma anche perché ci consente di mettere in atto una bella collaborazione con le altre Scuderie del territorio che sono maggiormente impegnate in questo ambito, ovvero Scuderia A.P.V. Classic, Scuderia Giovanni Bracco e Scuderia Equipe Vitesse, che hanno accolto con entusiasmo la nostra proposta”.

Che cosa prevede questa serata? “Sarà una serata dedicata all’approfondimento dei temi riguardanti la regolarità, ovviamente, cercando di andare ad analizzare aspetti che magari vengono considerati meno o che non si pensa che possano influenzare sul risultato di una gara. Ma allo stesso tempo vuole essere una serata di avvicinamento per coloro che magari han sempre avuto curiosità in merito, ma non han mai avuto l’occasione per approfondire questa curiosità, insomma vuole essere una serata aperta a tutti”.

Per poter parteciparvi? “Basta indicare la propria adesione ai referenti di questa iniziativa, Andrea F. 3396842764, Andrea R. 3489543998, Roberto 3454125190, oppure alla mail biella4racing@hotmail.com”.