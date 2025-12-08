Biella: uomo investito in via Torino

Questa mattina, 8 dicembre, un uomo è stato investito in via Torino a Biella. Sul posto sono intervenuti immediatamente ambulanza, Carabinieri e Vigili del Fuoco per prestare soccorso.

La vittima, un uomo, sembra che sia rimasto fortunatamente cosciente, ma abbia riportato ferite al volto ed è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.

I Carabinieri si trovano ancora sul luogo dell'investimento e stanno indagando sulle cause dell’incidente per ricostruirne la dinamica. Anche al volante dell'auto che ha investito la vittima c'era un uomo.