Biella 4 Racing, Roberto Rossetta e Francesca Delucchi al via del 5° Pavia Rally Circuit

Si ritorna in pista per questo impegno di fine novembre della Scuderia Biella 4 Racing, con i suoi portacolori Roberto Rossetta e Francesca Delucchi che saranno impegnati in gara al 5° Pavia Rally Circuit. Ad un anno di distanza, il duo targato B4R, torna a calcare il Circuito di Castelletto di Branduzzo, e ritrova la Renault Clio Rally5 del Team Rebutti Service, che tanto divertimento aveva regalato la scorsa edizione nella gara organizzata da Aci Pavia.

Sei prove speciali, per un totale di 56,64 chilometri cronometrati, suddivise in due p.s. al sabato sera, con il fascino dei fari supplementari ad illuminare il tracciato, e le restanti quattro la domenica. Una gara compatta, divertente, che mette i piloti a confronto in pista con più vetture impegnate contemporaneamente, per un format che raccoglie sempre maggiori consensi per la kermesse di fine stagione.

“Castelletto per noi rappresenta la gara di casa - commenta Roberto Rossetta - e sarà molto stimolante correre con amici e conoscenti presenti a bordo pista, guidando nuovamente la Clio Rally5 con cui ci siamo tanto divertiti lo scorso anno. Sarà un bel fine settimana di lotta in una classe molto affollata, ma che allo stesso tempo ci permetterà di confrontarci con avversari di livello, cosa che ci motiverà ancora più del solito. Un grosso grazie va sicuramente ai nostri sponsor che ci hanno permesso di essere al via e che ci hanno supportato per tutta la stagione”.