Motori, buon weekend per Equipe Vitesse

È stato un buon weekend per Equipe Vitesse, al via con i suoi due navigatori Nicolò e Simone Bottega rispettivamente alla 14° edizione della Ronde Valli Imperiesi e il quinto Pavia Rally Circuit.

A Imperia, Nicolò ha gareggiato con Lorenzo Pasquinelli, pilota che arriva dalla pista e alla sua prima esperienza rallistica, su una Peugeot 208 R2B. L'equipaggio ha affrontato bene la difficile prova del Colle d'Oggia che si ripeteva 4 volte e nonostante un piccolo testacoda sul primo passaggio e lo spegnimento della vettura sull'ultimo, riescono comunque a ottenere la sesta posizione di classe e la 63° assoluta.

Nel circuito pavese di Castelletto di Branduzzo invece, Simone era al fianco del biellese Luca Prina sulla potente BMW M3, determinati a migliorare ancora il feeling con la vettura tedesca. Alla fine delle due giornate di gara, provando anche soluzioni nuove di assetto e affinando un po' la guida, i due ottengono la seconda posizione assoluta tra le auto storiche e il primo di classe.