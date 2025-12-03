Biella 4 Racing, bella prestazione per Rossetta-Delucchi al 5° Pavia Rally Circuit

È stata una due giorni positiva per Roberto Rossetta e Francesca Delucchi la 5^ edizione del Pavia Rally Circuit, gara organizzata da Aci Pavia all’interno della struttura permanente di Castelletto di Branduzzo.

Alla guida della Renault Clio Rally5 del Team Rebutti Service, l’equipaggio B4R ha potuto approfondire la conoscenza della vettura, sfruttando al meglio ogni tornata all’interno del circuito, e concludendo in sessantaquattresima posizione assoluta, nonché ottava di classe. Tanti chilometri macinati, che sicuramente torneranno utili in ottica 2026.

“È stato un fine settimana molto produttivo”, racconta Roberto Rossetta, “che ci ha aiutato a capire meglio la vettura che non utilizzavamo da dicembre dello scorso anno, e che vorremmo utilizzare la prossima stagione. Abbiamo fatto una gara sempre in crescendo, impostata comunque sulla costanza del non voler strafare, ed i tempi sono migliorati di volta in volta, così come la confidenza con la macchina ed anche fra noi equipaggio, anche se l’affiatamento era già ottimo in precedenza. Siamo soddisfatti del risultato, anche se si può sempre migliorare. Ringrazio Luca e Family, in rappresentanza del Biella 4 Racing, per essere stati presenti nella giornata di domenica e tutti gli amici che sono venuti a trovarmi durante le gare. Un grosso ringraziamento a tutti i partner sportivi che ci hanno permesso di correre quest’anno, e a Francesca e Dennis con cui ho condiviso l’abitacolo in questa stagione”.