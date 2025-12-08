Inaugurata a Gaglianico la nuova sede di "Libera la Voce": Un polo di formazione e solidarietà FOTO

Si è tenuta con successo sabato 6 dicembre 2025, alle ore 16:00, in via XX Settembre, 10, l'inaugurazione della nuova scuola dell'associazione "Libera la Voce". La nuova sede si propone come un punto di riferimento per la formazione musicale e un centro di aggregazione per soci di ogni età, rafforzando il tessuto sociale del territorio.

L'evento ha visto una folta partecipazione istituzionale e associativa. Oltre all'Amministrazione Comunale, erano presenti i rappresentanti delle principali realtà di Gaglianico: la Proloco, l'Atletica Gaglianico, San Pietro, l'ANA Associazione Nazionale Alpini, l'A.S. Gaglianico 1974, GeO - Associazione GenitoriEOltre, e le associazioni di volontariato Caritas e San Vincenzo.

Il Sindaco Paolo Maggia ha aperto l'inaugurazione sottolineando l'importanza vitale delle associazioni sul territorio e la necessità di "fare rete" per arricchire il paese con iniziative, attività rivolte al sociale e contribuire al "buon vivere" della comunità.

"Libera la Voce" ha voluto celebrare l'apertura della nuova sede con un gesto concreto di solidarietà. Il nuovo direttivo ha illustrato ai presenti i risultati ottenuti e il suo impegno nel sociale, che si è concretizzato nella donazione di oltre 30 scatoloni contenenti cibo, abiti e coperte destinati a famiglie meno abbienti, raccolti per Caritas Gaglianico e San Vincenzo. Un pensiero speciale è stato rivolto anche agli amici a quattro zampe, con la raccolta di cibo per il progetto di attività assistita con gli animali "Il Raglio del Cascinetto".

Inoltre, l’associazione ha confermato un importante contributo economico devoluto alla sezione di Biella dell'AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla), frutto degli spettacoli benefici organizzati.

Il pomeriggio è stato allietato dalla presenza di Babbo Natale "Policarpo", che con le sue canzoni ha scaldato e divertito i partecipanti. Gli ospiti hanno potuto godere anche del punto ristoro allestito dal Gruppo Alpini di Gaglianico, con il loro presidente Paolo Massaro, che hanno offerto vin brulé e mela brulé, e dei panettoni offerti dalla Pasticceria DeMori.

L'inaugurazione si è conclusa con un emozionante Concerto di Natale tenutosi nell'auditorium comunale. Sotto la direzione della maestra Beba Capizzi, trenta ragazzi, con un’età compresa tra gli 8 e i 70 anni, si sono alternati in canti natalizi e brani dedicati alla bellezza della vita. Non potevano mancare la giovane e talentuosa socia Valentina Roso da Verona, conosciuta per la partecipazione al programma televisivo The Voice Kids al fianco della Maestra Beba da ormai cinque anni, e il maestro Genadi GershKovych con le straordinarie note del suo violino.

La nuova sede di "Libera la Voce" si conferma così un centro nevralgico per la cultura, la formazione e la solidarietà a Gaglianico.