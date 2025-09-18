Biella Motor Team, dalle storiche alle moderne: ecco le gare in programma

Lo scorso weekend si è disputato sulle colline tra Torinese ed Astigiano il Rally Storico La Grande Corsa, prova del Trofeo Rally Zona 1 e del Memory Fornaca. La scuderia Biella Motor Team ha piazzato al nono posto assoluto e secondo di 3° Raggruppamento l’equipaggio formato da Luca Valle e Cristiana Bertoglio con l’abituale Porsche 911 SC.

Diciassettesimi assoluti e secondi nel 2° Raggruppamento, con una Porsche 911 RSR, hanno finito Marco Maiolo e Maria Teresa Paracchini. Non hanno, invece, visto l’arrivo Canova-Zanetti (Audi Quattro), Alessandro-Botto (Opel Corsa GSi). Perla-Saltarella (Renault 5 GT Turbo) e Clerico-Friaglia (Peugeot 309 GTI 16V).

Tra sabato 20 e domenica 21 settembre si corre, attorno al lago d’Orta, il Rally del Rubinetto, valido per la Coppa Rally di Zona 1. Per la scuderia Biella Motor Team, con il numero 14, c’è la Skoda Fabia Rally2 affidata a Valentino Vietti e Luca Ferraris, nella stessa classe con il numero 18 troviamo l’altra Skoda di Michele Andolina e Leo Alberto Moro mentre Stefano Serini e Nicola Argenta sono iscritti in classe N4 con una Mitsubishi Lancer Evo IX. Il loro numero di gara è il 25.

Primi a partire in classe Rally4, con il numero 36, ci sono Massimo Lombardi ed Erika Bologna con la loro abituale Peugeot 208 GT Line con cui cercheranno di confermarsi in testa alla classifica di classe nell’ambito della Coppa Rally di Zona 1. In K10, numero 94, sono iscritti, con una Peugeot 106 Kit, Alberto Corsi e Denise Bolletta mentre la RS 1.6 Plus è la classe d’appartenenza di Davide Pantone ed Alberto Minacci, la loro Citroën Saxo VTs ha il numero di gara 107.

In classe N2 la scuderia biellese è rappresentata da Andrea Dentella e Fabrizio Cerruti Rigozzo che avranno il numero 117 sulle fiancate della loro Peugeot 106 Rallye.