Cittadella Biellese dello Sport: 50 società animano Piazza Martiri FOTO e VIDEO

Biella si è animata oggi con una vibrante giornata multisport in Piazza Martiri, dedicata ai bambini e alle famiglie del territorio. Dalle 10 alle 18, i più piccoli hanno avuto l'opportunità di immergersi nel mondo dello sport, provando diverse discipline e scoprendo nuove passioni.

L'evento, organizzato per promuovere l'attività fisica e la socializzazione tra i giovani, ha visto la partecipazione di numerose società sportive locali. Alla porte della nuova stagione agonistica, questa giornata ha rappresentato anche un'occasione per conoscere le associazioni presenti nel territorio biellese, circa una cinquantina, offrendo ai bambini un primo contatto con istruttori e allenatori e le diverse possibilità sportive disponibili. Gruppi presenti: basket, pallavolo, calcio, tennis, rugby, scacchi, karatè, box, atletica leggera, taekwondo, bridge, ping pong, sub, special Olympics.

Un pomeriggio all'insegna del divertimento, della salute e del benessere, che ha consolidato il legame tra le realtà sportive e la comunità locale, spronando i giovani a scoprire il piacere di muoversi e di vivere un'attività sana e stimolante.

Fin dalle prime ore, la piazza si è trasformata in un grande villaggio sportivo con postazioni diffuse, dove istruttori e volontari hanno accompagnato i bambini in esercizi guidati, piccoli giochi di squadra e semplici prove di abilità. Il format ha permesso a tutti di cimentarsi in più discipline, favorendo curiosità e partecipazione senza attese.

Gli stand informativi hanno aiutato le famiglie a orientarsi tra programmi e attività in partenza, offrendo indicazioni su livelli, età e modalità di accesso ai corsi. Molti genitori hanno scelto di fermarsi a osservare da vicino allenamenti dimostrativi e spiegazioni tecniche, trasformando la giornata in un momento di orientamento in vista della nuova stagione.