Buoni risultati per il GS Favaro, torna alla grande Gennaro De Sensi dopo 6 mesi di stop

Buoni risultati per il Gruppo Sportivo Favaro. In evidenza Valentina Pozzati e Gennaro De Sensi, al ritorno in pista dopo 6 mesi di stop a causa di un infortunio. Proprio quest'ultimo ha ottenuto un buon piazzamento alla 2 Laghi di Ivrea da 11 chilometri. Ottima gara anche per Omar Bergo, impegnato nella 5 Laghi da 25 km.
In Breve
mercoledì 10 settembre
martedì 09 settembre
lunedì 08 settembre
domenica 07 settembre
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Biella, Cittadella dello Sport: "L’occasione per fare squadra" FOTO
"Squadra che vince non si cambia", ma Biella vede oltre la competizione: lo sport è uno strumento...