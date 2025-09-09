 / Running e Trail

Buoni risultati per il GS Favaro, torna alla grande Gennaro De Sensi dopo 6 mesi di stop

Buoni risultati per il Gruppo Sportivo Favaro. In evidenza Valentina Pozzati e Gennaro De Sensi, al ritorno in pista dopo 6 mesi di stop a causa di un infortunio. Proprio quest'ultimo ha ottenuto un buon piazzamento alla 2 Laghi di Ivrea da 11 chilometri. Ottima gara anche per Omar Bergo, impegnato nella 5 Laghi da 25 km.

